В Минской области появятся новые объекты придорожного сервиса

15 новых объекта будут введены в строй до конца года в рамках Государственной программы развития малых и средних городов. Сегодня в регионе 400 пустующих объектов, которые необходимо задействовать в хозяйстве. В области сформирован перечень из 102 инвестпроектов почти на пол триллиона рублей. Они направлены на привлечение инвестиций для создания новых производств. В целом в области действует 38 региональных программ. За счет предпринимательской деятельности в текущем году создано более 500 рабочих мест.