Прямой эфир

В Минской области появятся новые объекты придорожного сервиса

30 ноября 2007 12:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
15 новых объекта будут введены в строй до конца года в рамках Государственной программы развития малых и средних городов. Сегодня в регионе 400 пустующих объектов, которые необходимо задействовать в хозяйстве. В области сформирован перечень из 102 инвестпроектов почти на пол триллиона рублей. Они направлены на привлечение инвестиций для создания новых производств. В целом в области действует 38 региональных программ. За счет предпринимательской деятельности в текущем году создано более 500 рабочих мест.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
29 ноября 2007 12:52

На помощь аграриям приходят ученые

29 ноября 2007 12:39

Заславль - пример успешного развития малых городов Беларуси

29 ноября 2007 12:38

Дополнительные требования - к работе риэлторов