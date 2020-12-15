В Минской области планируют построить 30 зерносушильных комплексов в 2021 году

Новости Беларуси. Три десятка зерносушильных комплексов появятся в Минской области в 2021 году. Об этом рассказал 15 декабря председатель Миноблисполкома Александр Турчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Крупках презентовали деятельность «Амкодор-Можа» – крупнейшего в СНГ производителя сельхозтехники. В 2020 году здесь завершили модернизацию. За пять лет в четыре раза увеличили объемы производства, второй год кряду на предприятии работают с чистой прибылью, а средняя зарплата немаленькая даже по столичным меркам. О том, как такие производства помогают развивать экономику района, являясь ее своеобразным локомотивом, расскажет Евгений Поболовец.

История «Амкодор-Можа» начиналась почти 30 лет назад. В 1992-м здесь выпускали только дорожные машины, а сейчас в портфеле заказов – стоговозы, стогометатели, погрузчики и зерносушильные комплексы. Сразу две линии по производству емкостей для сушения зерна сегодня вышли на производственную мощность после полугодичной обкатки и наладки оборудования.

Евгений Поболовец, корреспондент:

Две производственные линии инвестиционного проекта находятся за моей спиной. На одном изготавливают гофрированные стальные листы, а на втором – вертикальные стойки к ним. В товарном виде это выглядит вот так. Перед нами фрагмент емкости для хранения зерна. Уже сейчас это поставляется на предприятия Беларуси и России. В ближайшей перспективе – освоение новых рынков сбыта.

20 лет Александр Шакутин, председатель совета директоров ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга», собирал свою команду конструкторов. Сейчас их в холдинге 800. Только за 2020-й эта команда спроектировала 18 новых машин и агрегатов. Благодаря высочайшему качеству холдинг прямо сейчас входит в мировой топ-3 по лесной технике и в топ-10 по объему производства. Причем до 70 % деталей и узлов производят внутри холдинга. Конкурентная цена, сервисное обслуживание при высоком качестве – все это позволяет иметь широкий портфель заказов. Более 30 стран мира и заявленная перспектива на ближайшие годы. Такие предприятия должны стать локомотивами в тех районах, куда неохотно идет инвестор. Плечо ему подставит государство. Читайте также: Александр Турчин про «Амкодор-Можа»: для Крупок такое производство – жизненная необходимость, это развитие всего региона В Крупках презентовали сеялку производства «Амкодор», которой нет аналогов в СНГ Директор ООО «Амкодор-Можа»: по итогам 2020 года в предприятие вложено более 10,5 млн инвестиций

Дмитрий Крутой, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Мы последние несколько лет очень много говорим об индустриализации новой, создании карты инвестора по созданию таких производств именно в небольших городах, небольших населенных пунктах с учетом инфраструктуры, с учетом потенциала. И вот это действительно один из таких примеров, куда будет двигаться наша промышленность, потому что на самом деле это комплексная история. Новые земельные отношения, новые документы, которые буквально скоро подпишет Президент, по вовлечению в хозяйственный оборот земли, которая непригодна для сельского хозяйства, закрепление там людей и создание новых предприятий – это основа, наверное, будущей экономической политики на среднесрочную перспективу.