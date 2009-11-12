В Минской области азербайджанцы построят крупный центр

Договор о строительстве торгово-логистического центра подписан в Миноблисполкоме.

Его стоимость – 20 миллионов долларов, и вопрос о выделении земельного участка уже на рассмотрении областных властей. Причем, впервые речь идет не просто о сотрудничестве между странами, но между конкретными районами – Минском с белорусской стороны и Шекинском со стороны Азербайджана. Планируется, что дистрибьюторский центр будет сдан до 2012 года.

Валерий Скакун, заместитель председателя Миноблисполкома:

Торговый центр будет представлять собой крупный объект по продаже тех товаров, которые не производятся у нас, и тех товаров, которые мы можем представить нашему населению. Логистический центр, который будет рядом с торговым центром, даст возможность привлечь грузовые потоки из стран Евросоюза и Востока.

Назим Ибрагимов, глава администрации Шекинского района Азербайджана:

У нас определенный ресурс – это шёлк, хлопок, изделия из шелка, хлопка, фрукты, консервы.