В Минске впервые прошли аукционы на право аренды места под уличные лотки

Столичные предприниматели вели горячие торги за площадки во всех столичных районах. За некоторые участки площадью пять квадратных метров, бизнесмены были готовы отдать десятки миллионов рублей.

По закону показывать лица торгующихся на аукционе мы не имеем право. Исключительно общие планы. В планах этих людей – места, которые к вашему дому ближе. Сначала предприниматели сторгуются на аукционе, а затем будут торговать в каждом районе.

Эту горячую публичную распродажу не сравнить даже с предпраздничным покупательским бумом. Можно сказать, что сезонная торговля началась уже здесь и сейчас. За место под солнцем теперь берут плату. С целью упорядочить использование привлекательных столичных территорий. Такова рекомендация комитета госконтроля. За право арендовать овощную точку сегодня отдавали от одного миллиона до 45. Арендная плата за метр – пять базовых.

Ольга Сенчук, начальник отдела Минского городского центра недвижимости:

– Люди, идя на аукцион, знали все условия договора, который с ними будет заключен. В частности, существенным условием является размер арендной платы. Поскольку все это открыто, они могли просчитать экономику свое деятельности, раз спрос такой большой.

Асиф Гасанов продает фрукты и овощи больше 10 лет. Приехал из Азербайджана. Говорит, на аукционе – все по-честному выиграли.

Асиф Гасанов, индивидуальный предприниматель:

– Легко наладить торговлю, если хороший товар привозить. Клиент всегда есть.

Казалось бы, мелкая розница. Для многих – стабильный бизнес. Теперь – с более четкими правилами для сезонной торговли. В среднем в каждом районе будет по 30 уличных лотков с витаминной продукцией. От них не отказываются, но количество палаток постепенно сокращается. Политика города – стремиться к стационарной торговле.

На зиму уличные торговцы витаминами впадают в зимнюю спячку. Работа приостанавливается. А с марта палаточная торговля снова оживает. Правда здесь все еще зависит и от градуса. Столбик термометра должен подняться выше плюс пяти.

Наталья Бреус, Николай Сенчило, телекомпания СТВ.