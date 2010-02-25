В Минске впервые прошли аукционы на право аренды места под уличные лотки

По закону показывать лица торгующихся на аукционе мы не имеем право. Исключительно общие планы. В планах этих людей – места, которые к вашему дому ближе. Сначала предприниматели сторгуются на аукционе, а затем будут торговать в каждом районе.
Эту горячую публичную распродажу не сравнить даже с предпраздничным покупательским бумом. Можно сказать, что сезонная торговля началась уже здесь и сейчас. За место под солнцем теперь берут плату. С целью упорядочить использование привлекательных столичных территорий. Такова рекомендация комитета госконтроля. За право арендовать овощную точку сегодня отдавали от одного миллиона до 45. Арендная плата за метр – пять базовых.
Ольга Сенчук, начальник отдела Минского городского центра недвижимости:
– Люди, идя на аукцион, знали все условия договора, который с ними будет заключен. В частности, существенным условием является размер арендной платы. Поскольку все это открыто, они могли просчитать экономику свое деятельности, раз спрос такой большой.
Асиф Гасанов продает фрукты и овощи больше 10 лет. Приехал из Азербайджана. Говорит, на аукционе – все по-честному выиграли.
Асиф Гасанов, индивидуальный предприниматель:
– Легко наладить торговлю, если хороший товар привозить. Клиент всегда есть.
Казалось бы, мелкая розница. Для многих – стабильный бизнес. Теперь – с более четкими правилами для сезонной торговли. В среднем в каждом районе будет по 30 уличных лотков с витаминной продукцией. От них не отказываются, но количество палаток постепенно сокращается. Политика города – стремиться к стационарной торговле.
На зиму уличные торговцы витаминами впадают в зимнюю спячку. Работа приостанавливается. А с марта палаточная торговля снова оживает. Правда здесь все еще зависит и от градуса. Столбик термометра должен подняться выше плюс пяти.
Наталья Бреус, Николай Сенчило, телекомпания СТВ.