В Минске в ближайшие дни подорожает проезд в общественном транспорте - с Br900 до Br950 за одну поездку

Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в ГУ «Столичный транспорт и связь».

«Министерство экономики уже согласовало предложения Мингорисполкома по увеличению тарифов на проезд в общественном транспорте столицы. Завтра, 6 сентября, планируется принять соответствующее решение горисполкома и направить его на регистрацию в Министерство юстиции», - отметили на предприятии.



В ГУ "Столичный транспорт и связь" ожидают, что регистрация в Минюсте пройдет в течение 1-2 дня. Еще сутки даются на информирование населения - текст решения горисполкома размещается в газете "Минский курьер". Таким образом, вероятнее всего, что проезд подорожает в субботу, 10 сентября.



Регулирование тарифов на перевозку пассажиров городским транспортом общего пользования осуществляется обл-, горисполкомами по согласованию с Министерством экономики. Последний раз тарифы на перевозку пассажиров в общественном транспорте Минска повышались 4 августа с Br850 до Br900 за одну поездку.