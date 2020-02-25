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В Минске в 2020 году появится 18 многоквартирных домов для нуждающихся

25 февраля 2020 06:33
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Новости Беларуси. Многодетные семьи Минска смогут быстрее решить свой квартирный вопрос . В 2020 году для нуждающихся планируют ввести в эксплуатацию 18 многоквартирных домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске в 2020 году появится 18 многоквартирных домов для нуждающихся-1

Всего намерены построить 630 тысяч квадратного метра жилья. В первом полугодии поставлена задача ввести не менее 35% от запланированного, за 9 месяцев – 65%. Дома для многодетных будут строить в столичных микрорайонах, один из них Лошица.

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В Минске в 2020 году появится 18 многоквартирных домов для нуждающихся-4

Кроме того, жители Минска, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, смогут построить жильё с господдержкой. В 2020 году возможность построить жильё предоставят более 4 тысячам многодетных семей. Притом с этого года воспитывающие трёх и более детей семьи, после постановки на учёт, смогут получить жильё в течение года. 

# Строительство # Экономика # Фотофакт

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