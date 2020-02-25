В Минске в 2020 году появится 18 многоквартирных домов для нуждающихся

Новости Беларуси. Многодетные семьи Минска смогут быстрее решить свой квартирный вопрос . В 2020 году для нуждающихся планируют ввести в эксплуатацию 18 многоквартирных домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Многодетные семьи Минска смогут быстрее решить свой квартирный вопрос . В 2020 году для нуждающихся планируют ввести в эксплуатацию 18 многоквартирных домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего намерены построить 630 тысяч квадратного метра жилья. В первом полугодии поставлена задача ввести не менее 35% от запланированного, за 9 месяцев – 65%. Дома для многодетных будут строить в столичных микрорайонах, один из них Лошица.
Когда в Минске начнут строительство Санкт-Петербургского квартала?
Кроме того, жители Минска, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, смогут построить жильё с господдержкой. В 2020 году возможность построить жильё предоставят более 4 тысячам многодетных семей. Притом с этого года воспитывающие трёх и более детей семьи, после постановки на учёт, смогут получить жильё в течение года.