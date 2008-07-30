В Минске установят новые энергоэффективные источники света

По мировым оценкам до 20% всей электроэнергии, вырабатываемой электростанциями, уходит на освещение. И эти объемы, применяя новые технологии, можно уменьшить как минимум в 2 раза.

Когда на смену дню приходит ночь – бесплатное солнечное освещение меняется на платное. И хотя со дня рождения лампочки накаливания прошло больше века, она выглядит как во времена СССР, когда висела под потолком без плафона. Однако мировые изобретали не дремлют – из тени вышли новые технологии освещения и новые подходы к простому и гениальному изобретению человечества – лампочке.

В светлом будущем появятся и светодиодные обои и ткани. Человек приручил свет и теперь может его использовать виртуозно. В Минске уже несколько лет назад начали использовать новые лампы для уличного освещения. Они и экономят электроэнергию и мощности хватает надолго и обслуживания особого не требуют. Но скоро в столице появится еще более прогрессивный свет. Правда, для этого надо вложить немало, чтобы киловатт-отдача была.

Ученье – свет. Сегодня белорусские специалисты активно изучают опыт современных энергоэффективных технологий освещения. Все согласны – выходя надо выключать свет. И понимают – настало время умного света, когда выходишь – а лампочка сама выключается.

В Беларуси сейчас разрабатывают новые стандарты освещения. Требования к лампочкам повысились, а точнее к их энергоэффективности. Стандарты применят к лампочкам на улицах и дорогах.

