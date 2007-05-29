В Минске стартовала белорусская транспортная неделя

В рамках форума впервые в стране открылась Международная выставка "Транспорт и логистика-2007".В форуме принимают участие более 100 предприятий Латвии, Литвы, Казахстана, Украины и Беларуси. Представлены все виды транспорта, таможенные услуги и терминалы, оборудование для погрузочно-разгрузочных работ. Цель форума - дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры в Беларуси, рост объемов транзитных перевозок, укрепление имиджа Беларуси как надежного транспортного партнера.