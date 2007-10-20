В Минске стали выпускать новые плацкартные пассажирские вагоны

По комфорту и оснащению отечественные новинки превосходят российские аналоги.

Для удобства пассажиров салон оснащён информационным табло, дополнительной ступенькой для посадки пассажиров на неудобных станциях и другими новинками. Стоимость билета в такой вагон не будет отличаться от стоимости других билетов.

От российских жёлтых белорусские голубые вагончики отличаются не только цветом. Во внутреннем интерьере вагонов-белорусов и в технике свои ноу-хау. Здесь все продумано - от пульта до дисплея. Алюминиевый корпус, вместо окон - стеклопакеты, вместо шторок - жалюзи. Перейдя от ремонта к строительству, работники подняли не только качество деталей, но и их расположение.

Белорусские вагоны дешевле российских на 30 тысяч долларов. Новинкой вагоностроительного завода уже заинтересовались железные дороги Казахстана и Украины. Но пока главная задача - запустить отечественные вагоны на отечественной железной дороге.

