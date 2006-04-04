В Минске состоялась встреча немецких бизнесменов с белорусскими учёными

Цель приезда иностранных гостей - дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества и возможность реализации ряда совместных проектов. Интересы немецких бизнесменов к Беларуси велики. Заключается всё больше взаимовыгодных совместных проектов. Так, если в начале года их насчитывалось более двухсот, то сейчас эта цифра значительно увеличилась. Немецкие гости предложили ряд интересных проектов по энерго- и ресурсосбережению. Если их поддержит наша сторона, то вскоре белорусы будут пользоваться более современными и усовершенствованными счётчиками учёта электроэнергии и воды. Кроме этого, немецкие бизнесмены предлагают новые технологии по утилизации боеприпасов. Обмен опытом важен для обеих стран. Белорусские учёные предложили свои разработки в области экологии водного хозяйства. При достижении договорённостей - у проекта большие перспективы, как и у тех программ, которые уже действуют.