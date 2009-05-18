В Минске самые высокие доходы в расчете на душу населения

В первом квартале текущего года они составляли Br1 млн. 154,6 тыс — этот показатель практически вдвое выше, чем в других регионах страны.

Этот показатель практически вдвое выше, чем в других регионах страны. Так, в Гродненской области денежные доходы в расчете на душу населения в январе-марте 2009 года равнялись Br611,8 тыс. в месяц, в Минской — Br604,6 тыс., в Витебской — Br594,3 тыс., в Могилевской — Br560,9 тыс., в Брестской — Br558,3 тыс. А в Гомельской области этот показатель самый низкий — Br531 тыс. в месяц. В целом по стране в январе-марте нынешнего года денежные доходы в расчете на душу населения составили Br685,3 тыс. в месяц. Они увеличились по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом в реальном выражении на 5%.

Самый высокий темп роста реальных денежных доходов населения — в Минске (108,6% к первому кварталу минувшего года). На втором месте — Гродненская область (108,6%), на третьем — Брестская (105,3%). А в Гомельской области данный показатель самый низкий среди регионов - 99,7%.

В Беларуси соотношение среднедушевых денежных доходов к минимальному потребительскому бюджету достигло в январе-марте 2009 года 180,7%, к бюджету прожиточного минимума - 279,9%. Для сравнения: эти показатели в январе-марте 2008 года были соответственно 176% и 273,1%, а денежные доходы составляли Br565,7 тыс. в расчете на душу населения в месяц. Основными источниками формирования денежных доходов населения являются оплата труда и социальные трансферты, которые в январе-марте нынешнего года составили 75,9% от общей суммы денежных доходов, по информации БЕЛТА.