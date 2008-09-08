В Минске с визитом находится делегация Вологодской области

Товарооборот Беларуси и Вологодской области за последние четыре года вырос в четыре раза. Уже в первом полугодии 2008-го показатель увеличился на 30% и достиг 230 миллионов долларов.

И это не предел. Позитивную динамику развития торгово-экономических отношений отметили представители этого российского региона. Машиностроение, лесной комплекс, туризм и инвестиции – расширять сотрудничество планируется по всем направлениям. Особенно интересен россиянам опыт белорусов в области сельского хозяйства.



Вячеслав Позгалев, губернатор Вологодской области: "У нас есть желание работать в области сельского хозяйства. Успехи белорусов в области аграрного сектора впечатляют. И не только производства, но и в социальном развитии и обустройстве села. Мы берем пример, пока очевидно отстаем. Поэтому будем смотреть агрогородки в очередной раз, "мотать на ус" опыт и проводить этот опыт у себя в стране".



Губернатор Вологодской области будет принят руководством республики. Также пройдут переговоры в Белорусской торгово-промышленной палате.