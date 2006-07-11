В Минске с визитом находится делегация Камчатской области

Делегацию этого российского округа возглавляет губернатор Михаил Машковцев. Гости столицы возложили венки на площади Победы. Память погибших они почтили минутой молчания. Цель визита российской делегации в Беларусь - расширение экономических отношений двух регионов.Направлений, в которых могли бы сотрудничать Беларусь и Камчатка, немало. И все же конкретно о каждом пока не говорят. На данный момент главное - выработать общее положение о сотрудничестве.

Александр Лукашенко считает возможным развитие торгово-экономических отношений с Камчатской областью Российской Федерации, несмотря на значительную географическую отдаленность регионов.

Президент заявил о готовности обсуждать любые проблемы, оказывать любую поддержку Камчатской области. По мнению Александра Лукашенко, стороны могут реализовать достаточно много совместных проектов.