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В Минске с визитом находится делегация Камчатской области

11 июля 2006 11:02
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Делегацию этого российского округа возглавляет губернатор Михаил Машковцев. Гости столицы возложили венки на площади Победы. Память погибших они почтили минутой молчания. Цель визита российской делегации в Беларусь - расширение экономических отношений двух регионов.Направлений, в которых могли бы сотрудничать Беларусь и Камчатка, немало. И все же конкретно о каждом пока не говорят. На данный момент главное - выработать общее положение о сотрудничестве.

Александр Лукашенко считает возможным   развитие   торгово-экономических отношений с Камчатской областью Российской  Федерации, несмотря на значительную географическую отдаленность регионов.
Президент заявил о готовности обсуждать любые проблемы, оказывать любую поддержку Камчатской области. По мнению Александра Лукашенко, стороны могут реализовать достаточно много совместных проектов.

# Экономика

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