В Минске с визитом делегация Брянской области

Сегодня гости встретятся с руководством концерна «Белгоспищепром».

Уже прошли переговоры с представителями министерств Беларуси. Итогом станет очередное соглашение о сотрудничестве.

Первое было подписано в июле прошлого года во время визита в Брянск нашей делегации. Оно определило взаимодействие не только в экономике, но и в социальной сфере. А активные экономические отношения позволили увеличить товарооборот. В прошлом году он превысил 400 млн долларов, а в нынешнем может возрасти до полумиллиарда.

Также Брянская область предлагает Беларуси создать совместные предприятия по переработке сельхозпродукции.