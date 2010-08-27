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В Минске с визитом делегация Брянской области

27 августа 2010 06:34
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Сегодня гости встретятся с руководством концерна «Белгоспищепром».

Уже прошли переговоры с представителями министерств Беларуси. Итогом станет очередное соглашение о сотрудничестве.

Первое было подписано в июле прошлого года во время визита в Брянск нашей делегации. Оно определило взаимодействие не только в экономике, но и в социальной сфере. А активные экономические отношения позволили увеличить товарооборот. В прошлом году он превысил 400 млн долларов, а в нынешнем может возрасти до полумиллиарда.

Также Брянская область предлагает Беларуси создать совместные предприятия по переработке сельхозпродукции.

# Экономика

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