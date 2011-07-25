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В Минске с помощью иностранного капитала попытаются решить проблему дефицита бизнес-площадей

25 июля 2011 12:14
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На инвестиционном атласе белорусской столицы появились новые объекты. Динамику развития крупных строительных проектов сегодня обсуждали в Мингорисполкоме.

К слову, в ближайшее время иностранный капитал попытаются привлечь к относительно непривлекательным промышленным территориям, что поможет решить проблему дефицита бизнес-площадей. Фундаментом для реализации прогрессивных и экономически выгодных идей иностранных инвесторов станут предприятия, которые будут вынесены за черту города.

Сейчас определяются территориальные границы потенциальных проектов и условия сотрудничества с предпринимателями в рамках инвестдоговора. Первыми переориентировать с помощью бизнес-идей намечено фарфоровый завод и Минскую обойную фабрику, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Крепак, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
Сегодня основным направлением мы видим развитие экспортоориентированных производств, высокотехнологичных производств, с использованием нано- и биотехнологий, которые сегодня в рамках экономического потенциала и развития экономической составляющей городу интересны, и город рассматривает все проекты в рамках инновационных программ.

# Экономика

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