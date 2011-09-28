В Минске реализуются 230 инвестпроектов, около сотни уже в стадии строительства

Белорусская столица становится всё более привлекательной для прихода зарубежного капитала. Самым востребованным у инвесторов, по прежнему, остаётся, возведение жилья. Таких проектов сегодня более половины.

Деловой и жилой миниполис на улице Кальварийской называют «городом в городе» или новым стандартом современного комфорта для людей, которые ценят время, находясь в эпицентре деловой столицы. Инвестор — иностранная компания с капиталом немецким, российским и белорусским. Возводит здесь и жилой комплекс, и офисный парк. Такова заявка на самодостаточную часть мегаполиса, с собственной инженерной и транспортной инфраструктурой. Часть жилья уже сдана.

Владимир Здобнов, генеральный директор иностранного предприятия-застройщика:

Даже в экономические перепады, понимая, что они временные и все равно пройдут когда-то, стараемся делать либо заделы на будущее, либо как-то приспосабливать планы для того, чтобы не останавливать инвестиционные проекты. Любая остановка по объективным или необъективными причинам — это потеря доверия людей.

На проспекте газеты «Правда», тем временем, уже начинают вырисовываться контуры ещё одного комфортного жилого микрорайона, со скоростным интернетом в квартирах, тремя вместительными паркингами и торговыми центрами в шаговой доступности. Но здесь уже по срокам инвестор отстает — не хватает финансирования.

Юлия Ничкасова, генеральный директор компании-застройщика (Россия):

Мы вложили в строительство уже 35 миллионов долларов. Сейчас идет реорганизация внутри банка, но мы думаем, скоро все придет в норму. Пока мы строим за счет тех денег, которые выручаем от продажи уже построенных домов.

Как и в торговле, так и в отношении поиска инвесторов в Минске работает политика многовекторности. Город старается привлекать бизнес из разных стран. Это даже своеобразная страховка, по принципу «не стоит хранить яйца в одной корзине». К сожалению, не все инвесторы выполняют обязательства. Но в большинстве случаев властям удается найти с ними общий язык. Сегодня у нас работает капитал Ирана, Словении, Катара, России, Китая. И география — расширяется: привлекают льготные условия.

Александр Доменикан, начальник комитета по строительству и инвестициям Мингорисполкома:

Это льготы заключаются в самом механизме предоставления земельного участка — без уплаты за право аренды земельного участка, это льготы при ввозе технологического оборудования и освобождение от НДС. Льготы по налогообложениею в период строительства и в первые годы эксплуатации. Это большой перечень льгот, которые способствуют тому, чтобы инвестор шёл и работал не территории Минска.

Но и это количество, считают в Мингорисполкоме, далеко не весь потенциал города. В инвестиционной политике ставка будет сделана на большее привлечение инвестиции в производственную сферу: модернизацию предприятий и создание новых. Пока же самым лакомым куском для инвесторов остается строительство жилья, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Оно дает быструю прибыль и сегодня занимает почти половину всех проектов.