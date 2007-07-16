В Минске проводится семинар по торговле и развитию

Вопросы инвестиционных соглашений обсуждают в Минске участники регионального семинара Конференции ООН по торговле и развитию.

В десятидневном форуме участвуют 22 представителя из 15 стран Восточной и Южной Европы и Центральной Азии.

Минский семинар - первое подобное мероприятие, организованное для стран этого региона. Учебная сессия в белорусской столице включает интерактивные презентации. Будут также смоделированы переговоры по крупному инвестиционному соглашению.

Прямые иностранные инвестиции приносят в принимающую страну не только капитал, но и обширный пакет других выгод, включая технологии, "ноу-хау" в сфере менеджмента, а также доступ на новые рынки.

