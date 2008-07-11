В Минске прошло заседание коллегии Комитета госконтроля Беларуси и Счетной палаты России

Средства Союзного бюджета используются неэффективно, – отметили представители двух ведомств.

Так, в прошлом году не выполнены расходы ни по одному параметру бюджета, а остатки превысили показатели 2006-го в полтора раза. По мнению Председателя Счетной палаты России Сергея Степашина полному освоению бюджета мешает забюрократизированность процесса закупок. Сейчас Счетная палата вместе с российскими парламентариями готовит изменения и дополнения в закон "О закупках".



Сергей Степашин, председатель Счетной палаты Российской Федерации: "Фундаментальная проблема в том, что мы пока не можем выработать единую нормативную базу Союзного государства. Это касается и промышленных организаций и сельскохозяйственных. У нас разный подход к тендерам, к конкурсам. Не можем ратифицировать соглашение, связанное с собственностью. Белорусы учли уже интеллектуальную собственность, мы нет. Все это мы решили еще раз прописать нашим главам правительств и вернуться к этому вопросу в январе следующего года в Москве, когда будем обсуждать Союзный бюджет".



Эксперты также говорили и о недостаточной эффективности реализации совместных инвестиционных программ. Так, в прошлом году наиболее важные проекты были выполнены только на 70%. Сейчас на них уходит около 80% средств союзного бюджета.



Также, Комитет Госконтроля Беларуси и Счетная палата России возьмут под контроль вопрос поставок в Россию белорусского сухого молока. Эту проблему эксперты двух стран уже обсуждали и выработали схему урегулирования ситуации. В перспективе страна-соседка готова увеличить квоту на поставку сухого обезжиренного молока.

