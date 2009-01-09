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В Минске пройдет встреча представителей Белорусской конфедерации промышленников, предпринимательства и науки

09 января 2009 08:54
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Главная тема – инновационное развитие страны в условиях преодоления предприятиями и белорусской экономикой последствий мирового финансового кризиса. Эксперты соберутся сегодня на первое расширенное заседание новой общественной организации со времени ее создания в октябре 2008-го. В конфедерации подготовили и выработали дополнительные предложения по реализации госпрограммы инновационного развития. В частности, необходимо привлекать молодых учёных и специалистов, использовать опыт ветеранов директорского корпуса страны.
# Экономика

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