В Минске пройдет встреча представителей Белорусской конфедерации промышленников, предпринимательства и науки

Главная тема – инновационное развитие страны в условиях преодоления предприятиями и белорусской экономикой последствий мирового финансового кризиса. Эксперты соберутся сегодня на первое расширенное заседание новой общественной организации со времени ее создания в октябре 2008-го. В конфедерации подготовили и выработали дополнительные предложения по реализации госпрограммы инновационного развития. В частности, необходимо привлекать молодых учёных и специалистов, использовать опыт ветеранов директорского корпуса страны.