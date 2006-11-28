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В Минске проходит Международная конференция по вопросам инвестиций в малый и средний бизнес

28 ноября 2006 10:48
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В списке участников - представители министерств и ведомств, Международной финансовой корпорации, белорусских банков и других финансовых институтов. 28 ноября на конференции, в частности, состоится презентация результатов практического исследования инвестиционной активности малого и среднего бизнеса в Беларуси. Запланировано проведение дискуссий по вопросам банковского кредитования, налогообложения и правового регулирования.
# Экономика

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