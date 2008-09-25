В Минске проходит Международная конференция "Оценка и инвестиции в Беларуси"

Регулирование оценочной деятельности, рыночная и кадастровая стоимость земли, а также оценка культовых ценностей. Эти вопросы обсудят ее участники. В белорусской столице соберутся представители ведущих организаций оценщиков стран СНГ, Дании, Польши, Румынии, США, стран Балтии и других государств. В конференции также будут участвовать представители Министерства экономики Беларуси, Госкомимущества, Госстандарта и банков страны.