В Минске представили троллейбусы нового поколения

Усовершенствованные модели троллейбусов одним только видом способны украсить городские улицы.

На суд журналистам представили сразу две модели троллейбусов. Первый из них - уже привычный взгляду минчан, только начинка усовершенствована. Второй - новинка. Она способна даже кланяться пассажирам, чтобы заходить было удобно.

Программа производства предприятия на этот год полностью сформирована. До конца года по городу побегут 15 таких энергосберегающих машин четвертого поколения. Половина выпущенной продукции, а это не менее 250-ти машин в год, предприятие оставляет в Беларуси. Остальные собирают на экспорт.

Рогатые машины сегодня можно увидеть в российской столице, а в скором времени и в северной. 60 троллейбусов минской марки в текущем году отправятся в Санкт-Петербург.

Рядом с коммунальным транспортом - пожарная мини-машина. Это еще одна гордость отечественных производителей. Система холодного пожаротушения способна сбить пламя огня за минуту.

Сразу после сегодняшней демонстрации, каждую из машин начнут готовить к московской международной выставке. Где с товаром будет знакомиться покупатель. Так что радость в глазах рабочих завода оправданная. Хорошей машине пророчат светлое будущее!

