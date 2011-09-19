В Минске после модернизации официально открыли ТЭЦ-2

Это первый совместный проект Беларуси и Китая в энергетике. Участие в церемонии запуска принял председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей У Банго и белорусский премьер Михаил Мясникович.

Это один из шести белорусско-китайских энергетических проектов. Вложения партнеров из Поднебесной в реконструкцию централи составили 48 миллионов долларов.

Минской ТЭЦ-2 уже больше семидесяти лет. Она обеспечивает теплом весь центр столицы. После модернизации здесь установили две новые парогазовые установки. Их суммарная мощность в два раза больше той, что была раньше. Выработка энергии этими установками получается менее затратной. Это позволит сократить отток валютных средств.

Александр Озерец, министр энергетики Республики Беларусь:

То, что сделано с 2006 по 2010 год — ввод этих генерирующих мощностей, высокотехнологичных, эффективных — уже сегодня позволил сократить отток валюты из страны, начиная с 2011 года, в объёме 260 миллионов долларов. Та программа, которая будет реализовываться у нас в течение 2011-2015 годов, позволит увеличить отток валюты в пределах 500-600 миллионов.

Китайская сторона называет этот проект успешным. Участие Поднебесной в обновлении белоруской энергосистемы продолжится. В этом году должны завершить модернизацию на минской ТЭЦ-5. Далее на очереди — Березовская и Лукомльская ГРЭС, а также и Витебская ГЭС. Под эти проекты привлечено более миллиарда долларов китайских кредитных ресурсов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ма Джиу, президент Китайской национальной корпорации по зарубежному экономическому сотрудничеству:

Это первый совместный проект. Мы преодолели трудности и языковой барьер — у нас всё-таки разные нормы и стандарты. Но главное, получился хороший результат. Теперь занимаемся парогазовым энергоблоком на ТЭЦ-5 мощностью 400 мегаватт.