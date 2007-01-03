В Минске планируется открыть "Дом Москвы"

Для начала это представительство российской столицы начнет свою работу как организационная структура. А к 2008 году это будет уже культурно-деловой центр. В наступившем году в Минске продолжится строительство гипермаркета "Москва". Он разместится на пересечении проспекта Независимости и Минской кольцевой дороги в районе делового центра "XXI век". В российской столице продолжается возведение торгового центра "Минск". Ориентировочно этот объект будет сдан к 2009 году.