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В Минске планируется открыть "Дом Москвы"

03 января 2007 09:39
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Для начала это представительство российской столицы начнет свою работу как организационная структура. А к 2008 году это будет уже культурно-деловой центр. В наступившем году в Минске продолжится строительство гипермаркета "Москва". Он разместится на пересечении проспекта Независимости и Минской кольцевой дороги в районе делового центра "XXI век". В российской столице продолжается возведение торгового центра "Минск". Ориентировочно этот объект будет сдан к 2009 году.
# Экономика

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