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В Минске открывается выставка "Тибо-2007"

24 апреля 2007 11:45
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В ней принимают участие более 200 компаний из 15 стран.На форуме будут представлены последние разработки в сфере IT технологий, а специалисты обсудят тенденции и перспективы развития высоких технологий в Беларуси. Отметим, что на соискание интернет-премии в этом году было выдвинуто более 500 сайтов. Конкурс на лучший белорусский сайт пройдет по 14 номинациям. В выставке примут участие ведущие мировые производители телекоммуникационного оборудования, а также все известные белорусские компании.
# Экономика

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