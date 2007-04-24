В Минске открывается выставка "Тибо-2007"

В ней принимают участие более 200 компаний из 15 стран.На форуме будут представлены последние разработки в сфере IT технологий, а специалисты обсудят тенденции и перспективы развития высоких технологий в Беларуси. Отметим, что на соискание интернет-премии в этом году было выдвинуто более 500 сайтов. Конкурс на лучший белорусский сайт пройдет по 14 номинациям. В выставке примут участие ведущие мировые производители телекоммуникационного оборудования, а также все известные белорусские компании.