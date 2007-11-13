В Минске открывается специализированная продовольственная выставка "Продэкспо-2007"

В ней примут участие свыше 250 предприятий различных форм собственности, производители и дистрибьюторы. Будет демонстрироваться весь ассортимент продовольственных товаров, а также оборудование и упаковка. Отметим, за годы существования выставка приобрела статус наиболее значимого продовольственного форума Беларуси. Она дает возможность правильно оценить конъюнктуру рынка и грамотно подходить к формированию закупочной деятельности.