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В Минске открывается Международная конференция по вопросам нефтехимической промышленности Беларуси

10 апреля 2008 08:05
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Это уже второе столь масштабное мероприятие. Первое состоялось в апреле 2007-го. Особое внимание на этот раз эксперты уделят теме реализации продукции отрасли на внешнем рынке. Планируется рассмотреть опыт работы единой торговой площадки Белорусского нефтяного торгового дома, в том числе речь пойдет о подходах к ценообразованию, использованию биржевых методов торговли. Будут также презентованы возможности Белорусской нефтяной компании и ее роль в повышении эффективности экспорта белорусских нефтепродуктов.
# Экономика

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