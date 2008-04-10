В Минске открывается Международная конференция по вопросам нефтехимической промышленности Беларуси

Это уже второе столь масштабное мероприятие. Первое состоялось в апреле 2007-го. Особое внимание на этот раз эксперты уделят теме реализации продукции отрасли на внешнем рынке. Планируется рассмотреть опыт работы единой торговой площадки Белорусского нефтяного торгового дома, в том числе речь пойдет о подходах к ценообразованию, использованию биржевых методов торговли. Будут также презентованы возможности Белорусской нефтяной компании и ее роль в повышении эффективности экспорта белорусских нефтепродуктов.