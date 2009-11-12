В Минске открывается белорусский инвестиционно-экономический форум

На этот раз будет презентовано более 90 проектов.

Все они распределятся по пяти секциям в зависимости от направления – энергетика и нефтехимический комплекс, АПК, пищевая и легкая промышленность, инновационные технологии и другие.

В частности, по развитию регионов и свободных экономических зон будет представлено 35 проектов на 2,5 миллиарда долларов. Форум соберет около 400 представителей различных фирм, в том числе более 210 иностранных. По итогам бизнесмены планируют подписать ряд проектов меморандумов и соглашений.

Петр Жабко, первый заместитель министра экономики Республики Беларусь:

– Участникам форума будет представлена возможность открытой дискуссии с Правительством Республики Беларусь на актуальные темы дальнейшего развития страны и перспектив вхождения республики в 30 стран с наилучшими условиями поведения бизнеса. А также ознакомиться с презентацией инвестиционных проектов белорусских организаций.

Отметим, белорусский инвестиционно-экономический форум будет проходить одновременно с заседанием Консультативного совета по иностранным инвестициям при Совете Министров. Прямая интернет-трансляция заседания будет вестись на русском и английском языках с двух до четырех часов дня.