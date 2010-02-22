В Минске открылся совместный белорусско-итальянский экономический форум

Здесь обсуждают сферы возможного сотрудничества и проекты.

Например, создание логистического центра в Бресте для переправки грузов из Европы в восточном направлении. Проект заработает с марта. Ещё инвесторы говорят о возможности строительства двух электростанций в Брестской области. Речь идет также о создании итальянского промышленного округа в Беларуси, где будут использоваться по максимуму торговые возможности двух стран.

Нынешняя встреча бизнес-кругов стала логическим продолжением договоренностей на высшем уровне. Италия, к слову, в десятке основных партнеров нашей республики вне СНГ.

Валерий Воронецкий, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

Сильные стороны итальянских партнеров, как известно, — технологии, капитал, инновационный подход к ведению бизнеса. Сильные стороны Беларуси — квалифицированная рабочая сила, выгодное географическое положение, доступ к обширному рынку Таможенного союза Беларуси, России и Казахстана.

Адольф Урсо, заместитель министра экономики Итальянской Республики:

Мы должны развивать отношения между нашими предпринимателями, способствовать тому, чтобы всё больше компаний приезжало в эту страну. Моя миссия осуществляется в продолжение тех встреч, которые уже состоялись, и тогда был открыт новый этап, новая страница в отношениях между нашими странами, в отношениях Беларуси с Европейским союзом.