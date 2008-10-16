В Минске открылся четвертый белорусско-латвийский инвестиционный форум

По заявлению министра экономики нашей страны Николая Зайченко, товарооборот между Беларусью и Латвией в этом году может возрасти до двух миллиардов долларов.

Познакомиться с интересными людьми и оценить тенденции рынка. Латвийские предприниматели давно поняли, что условия ведения бизнеса в Беларуси, квалификация предпринимателей, методы финансирования, – не отличаются от классических бизнес-схем не только Восточной Европы, но и всей западной части континента. По обе стороны границы уже работают более 650 совместных предприятий. Стартом для многих стали предыдущие три инновационных форума.

Более 300 участников с обеих сторон представляют весь спектр направлений уже имеющегося бизнес – сотрудничества и деловых контактов на перспективу. Активный интерес к белорусской экономике демонстрируют латвийские предприниматели в области строительства, энергетики, производства и высоких технологий. Бизнесменов из соседней страны привлекает также белорусский туристический рынок, сектор недвижимости и финансов. Ежегодные инвестиции Латвии в экономику Беларуси составляют около 150 миллионов долларов.

Большая экономика Беларуси – это море возможностей для взаимовыгодного сотрудничества. Сегодня треть всех грузов в латвийских портах – белорусские. Только один концерн "Белнефтехим" в год экспортирует в Европу более 10 миллионов тонн нефтепродуктов. Однако приобретение американской компанией терминала в порту города Вентспилс сужает форматер прямых поставок и повышает цену на белорусские нефтепродукты. Латвия предлагает выгодный альтернативный проект. Размер инвестиций – 170 миллионов евро.

Форум дает возможность выбора из огромного множества предложений. Председателя правления инвестиционной компании "Прибалт" Рихарда Свелпе интересуют, практически, все виды бизнеса. За исключением, как ни странно, деятельности, приносящей быструю отдачу: недвижимости, азартных игр, развлечения, алкоголя и табака.

Одни планируют, другие уже воплощают. Предприятие "Белбизнесинновации" пример того, как латвийский капитал и белорусский интеллект приносят результат. Здесь разрабатывают самые современные системы автоматизации и навигации. Пока продукция в основном востребована на отечественном рынке. В будущем навигационные системы полетят еще дальше. Благо есть кому обеспечить пиар – один из учредителей предприятия – латыш.

В Минске состоялся не только белорусско-латвийский инвестиционный форум. Вчера был создан совет по деловому сотрудничеству. А министры экономик двух стран использовали еще одну возможность встретиться вновь – на заседании Межправительственной комиссии. В то время, когда в мире преобладает финансовое недоверие, Беларусь и Латвия по-прежнему видят и чувствуют друг в друге надежных бизнес-партнеров.