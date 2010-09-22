В Минске открылся белорусско-шведский завод инструментов

Конек белорусско-шведского СП — производство стальных пил. В предприятие уже инвестировано более 20 миллионов долларов. Здесь будет создано три сотни рабочих мест.

Сразу видно — новый завод. В воздухе чувствуется запах свежей краски, и еще не убрана красную ковровую дорожку. Если в первую смену здесь прошла церемония открытия, то уже во вторую производство заработало на полную мощность. А точнее, заработали инвестиции в белорусскую экономику.

Краткий ликбез по производству проводит швед Ларс. В этой сфере работает не один год. Начинали на базе минского инструментального. Еще на заре 90-х. Итог работы в стабильных условиях — завод на площади в 3 гектара. Его возвели за год. Здесь работает 150 белорусских специалистов. Еще столько же вакансий пока свободно.

Ларс Карман, директор завода инструментов:

Я единственный иностранец, работающий на заводе, все другие — белорусы. Уровень квалификации хороший.

Этот инвестиционный проект называют самым успешным за последнее время. В головном предприятии во Франции сделали ставку на Беларусь. Выпуск инструментов — от отверток до шлиф-машин - посчитали выгодным. Но конек СП — стальные пилы. Их подсчет идет не в штуках, а в метрах. Эти режущие ленты нужны машиностроительным гигантам и деревообработчикам.

Жан Пьер Левре, руководитель концерна инструментальных и металлообрабатывающих заводов (Франция):

Беларусь выгодно расположена — близко и к ЕС, и к России. Когда начинали, ориентировались на страны бывшего СССР, а теперь 80% идет на экспорт в Европу и США. Мы вложили 23 миллиона долларов и всегда ощущали поддержку властей страны

Теперь от вложенных денег бизнесмены ждут отдачи. В планах — утроить производство продукции. Ведь, несмотря на спад в мировой экономике, инструмент, в том числе и белорусского производства, идет на «ура».

Наталья Бреус, Евгений Пивненко, телекомпания СТВ.