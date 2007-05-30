В Минске открылся Белорусский транспортный конгресс

Как отметили участники форума, в прошлом году объем транзитных перевозок железнодорожным транспортом республики составил около 46 миллионов тонн. При этом почти 40 % грузов перевозились в Россию. На 24% увеличился объем перевозок и в европейском направлении. При этом автомобильным транспортом в 2006 году перевезено около 8 млн.тонн грузов. Однако, как отметил первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Николай Верховец, потенциал транспортного комплекса в Беларуси используется не в полной мере. Железнодорожники страны могут перевозить намного больше грузов, а потенциал автомобильного транспорта задействован лишь на две трети.