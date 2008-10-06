В Минске открылся «Белорусский банк малого бизнеса»

Многие уже успели назвать его ярким индикатором инвестиционной привлекательности Беларуси. Банк, учредителями которого стали восем мировых компаний, намерен стать надежным партнером для представителей малого бизнеса нашей страны.

Вотум доверия к белорусскому бизнес-климату с большими возможностями для развития. Это как раз тот случай, когда бизнес оказывается вне политики. Сразу восемь акционеров с мировым именем открыли банк в Минске, подтвердив тем самым привлекательность нашей экономики.

США, Нидерланды, Швеция, ФРГ – это далеко не полный список стран, компаний-акционеров. Все вместе, с сегодняшнего дня, они представляют «Белорусский банк малого бизнеса». На Западе понимают, вкладывать деньги в белорусскую экономику - выгодно.

Примеров конструктивного диалога Европы и Беларуси - немало, но большинство их не из сферы политики, а экономики. На поверхности – соседство белорусского капитала с австрийским на Гомельском стеклянном заводе. Для совместного бизнеса нет закрытых границ и здесь чётко отделяют экономику от политики. Австрийские инвестиции ещё в 2006 году удачно пришли на завод Елизово в Могилевской области. К этому дню в белорусскую экономику вложено уже порядка ста миллионов долларов.

О привлекательности Беларуси для иностранного капитала говорили сегодня и в Совете министров. Европейский банк реконструкции и развития намерен развивать микрофинансирование белорусского малого бизнеса, а также работать и с более крупными компаниями.

Беларусь готова и более важным проектам, отмечено во время переговоров. Развитие микрокредитования малого бизнеса, по мнению белорусской стороны "приведет и к большой экономике".