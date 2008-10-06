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В Минске открылся «Белорусский банк малого бизнеса»

06 октября 2008 17:16
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Многие уже успели назвать его ярким индикатором инвестиционной привлекательности Беларуси. Банк, учредителями которого стали восем мировых компаний, намерен стать надежным партнером для представителей малого бизнеса нашей страны.

Вотум доверия к белорусскому бизнес-климату с большими возможностями для развития. Это как раз тот случай, когда бизнес оказывается  вне политики. Сразу восемь акционеров с мировым именем открыли банк в Минске, подтвердив тем самым   привлекательность нашей экономики.

США, Нидерланды, Швеция, ФРГ – это далеко не полный список стран, компаний-акционеров. Все вместе, с сегодняшнего дня, они представляют «Белорусский банк малого бизнеса». На Западе понимают,  вкладывать деньги в  белорусскую экономику - выгодно.

Примеров конструктивного диалога Европы и Беларуси - немало, но большинство их не из сферы политики, а  экономики. На поверхности – соседство белорусского капитала с австрийским на Гомельском стеклянном заводе. Для совместного бизнеса нет закрытых границ и здесь чётко отделяют экономику от политики. Австрийские инвестиции ещё в 2006 году удачно пришли на завод Елизово в Могилевской области. К этому дню  в белорусскую экономику вложено  уже  порядка ста  миллионов долларов.

О привлекательности  Беларуси  для иностранного капитала  говорили сегодня и в Совете министров.  Европейский банк реконструкции и развития намерен развивать микрофинансирование белорусского малого бизнеса, а также работать и с более крупными компаниями. 

Беларусь готова  и более важным проектам, отмечено во время переговоров. Развитие микрокредитования малого бизнеса, по мнению белорусской стороны "приведет и к большой экономике". 

 

# Экономика

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