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В Минске открылась Республиканская ассамблея деловых кругов

04 марта 2009 11:52
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Белорусские бизнесмены предлагают свой путь выхода из кризиса – через развитие предпринимательства.Сегодня была презентована Национальная платформа бизнеса Беларуси. В документ свои предложения внесли более тысячи представителей малого бизнеса из всех регионов страны. Основные идеи – дальнейшее улучшение делового климата, создание новых рабочих мест, модернизация производств, повышение социальных стандартов в регионах. Консолидация усилий государства и малого бизнеса в сложных экономических условиях – стала главной темой Республиканской ассамблеи деловых кругов.
# Экономика

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