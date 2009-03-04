В Минске открылась Республиканская ассамблея деловых кругов

Белорусские бизнесмены предлагают свой путь выхода из кризиса – через развитие предпринимательства.Сегодня была презентована Национальная платформа бизнеса Беларуси. В документ свои предложения внесли более тысячи представителей малого бизнеса из всех регионов страны. Основные идеи – дальнейшее улучшение делового климата, создание новых рабочих мест, модернизация производств, повышение социальных стандартов в регионах. Консолидация усилий государства и малого бизнеса в сложных экономических условиях – стала главной темой Республиканской ассамблеи деловых кругов.