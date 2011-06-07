В Минске открылась международная выставка «Белагро-2011»

Посреди поля звучат цимбалы, пасется племенной скот и пахнет свежескошенной травой. Это значит, что агропромышленная выставка стартовала.

Чтобы вместе решать насущные вопросы продовольствия в Беларусь съехались со всех уголков континента — начиная от Испании и заканчивая Южной Кореей. Решения — белорусская техника, она привлекает и ценой, и качеством. Многие модели сошли с конвейера несколько дней назад.

Современные трактора, зерноуборочные комбайны, различные сеялки — все это стоит не одну тысячу долларов — здесь соседствуют с элитой племенного животноводства. И у одних, и у других свои шансы на успех.

Анджей Бутра, заместитель министра сельского хозяйства Республики Польша:

В самолете со мной летели польские бизнесмены в области сельхозтехники и овощеводства Я на 100% уверен, для того, чтобы подписывать здесь контракты

С этой целью в Беларусь прилетели не только поляки. Французы, которые в производстве льна традиционно впереди планеты всей, на белорусские достижения в этой области смотрят, высоко подняв голову.

О том, что выставка «Белагро» растет с каждым годом, говорит не разнообразие техники и даже не количество участников, а в первую очередь число заключенных с иностранными партнерами контрактов.

Михаил Русый, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Мы ведем серьезные переговоры о том, чтобы поставлять наши продукты в другие регионы. На все, что произведем, у нас есть гарантированные рынки сбыта.

Делегация Алтайского края на выставке самая представительная. Товарооборот между Беларусью и этим сибирским регионом уже давно перевалил за сотни миллионов долларов. Заместитель губернатора края Виталий Ряполов белорусский комбайн находит с закрытыми глазами. Как-никак эта модель — половина всего сельхозпарка Алтайского региона

Виталий Ряполов, заместитель губернатора Алтайского края Российской Федерации:

В дальнейшем заинтересованы также работать и по покупке техники и через создание совместных предприятий.

Собирать вместе железных коней россияне и белорусы научились больше года назад. С тех пор агропромышленный комплекс Алтайского края, к слову самого производительного во всей России, без такого сотрудничества обойтись не может.

Сергей Серов, председатель Комитета по аграрной политике и природопользованию администрации Алтайского края Российской Федерации:

Зимой у нас -40, летом +30 — как у вас сейчас. Белорусская техника, соответствует климатическим условиям.

Число инвестиций в белорусское сельское хозяйство за последние годы выросло. Взаимовыгодные проекты по созданию, к примеру, молочных ферм планируют реализовать и в Грузии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Бакур Квезерели, министр сельского хозяйства Грузии:

Наши потребители очень хорошо знают белорусскую продукцию, ее качество. И я уверен, что наше сотрудничество в области АПК будет углубляться.

Какое количество контрактов будет заключено на площадях «Белагро» в этом году, специалисты угадывать пока не берутся — выставка только началась. Однако уже ясно: меньше, чем в прошлые годы, оно точно не будет.