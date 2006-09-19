В Минске открылась Международная конференция "Физика плазмы и плазменные технологии"

Институты Национальной академии наук Беларуси в этом году выполнят научные работы на сумму 200 млн. долларов.

Об этом сообщил председатель Президиума Академии Михаил Мясникович на Международной конференции "Физика плазмы и плазменные технологии". Форум открылся 19 сентября.

Согласно Госпрограмме инновационного развития Беларуси до 2010 года в стране будет создано 49 производств по выпуску новой для республики продукции, а 350 будет организовано с использованием инновационных технологий. 80% из них базируются на отечественных научно-технологических разработках. Всего же в конференции принимают участие более 150 ученых из 13 государств.