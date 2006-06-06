В Минске открылась "Агропромышленная неделя"

В нынешнем году впервые это мероприятие объединило четыре выставки - "Белагро", "Пищевая индустрия", "Упаковка и этикетка" и "Микроклимат и холод".

По мнению организаторов, одновременное их проведение позволит проследить всю технологическую цепочку - от земледелия и животноводства до пищевой переработки, упаковки и хранения продуктов питания.

Кроме того, здесь можно будет ознакомиться с новейшими разработками в области сельскохозяйственного машиностроения Беларуси и стран ближнего и дальнего зарубежья. Всего в нынешней "Агропромышленной неделе" принимают участие около 760 компаний из 21 страны. Традиционно около 70% из них - белорусские экспоненты.