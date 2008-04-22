В Минске открылась 15 международная выставка "ТИБО-2008"

Представители двухсот крупнейших компаний из 15 стран мира обсуждают перспективы эффективного применения информационно-коммуникационных технологий во всех сферах жизни белорусского общества. Участники форума сравнивают мировые и белорусские инновации в сфере высоких технологий. И отмечают, что уровень наших специалистов - один из самых высоких в мире. Белорусское ноу-хау в области программного обеспечения и технологического оборудования сегодня по многим позициям составляет серьезную конкуренцию зарубежным аналогам.



"ТИБО-2008" посетил генеральный секретарь Международного союза электросвязи. Ознакомившись с экспозицией, господин Туре высоко оценил белорусский опыт в сфере высоких технологий, который был накоплен еще в советский период. Особо при этом отмечены разработки по созданию суперкомпьютера, а также уровень подготовки кадров для этого сектора рынка. Кроме того, Хамадун Туре заявил, что готов продвигать наши IT-компании на зарубежных рынках.