Прямой эфир

В Минске освоен ремонт спортивных самолетов "Як-52"

03 июня 2008 16:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Шесть тысяч часов на безымянной высоте. Таков гарантийный приговор для старых новых самолетов "Як-52". Впервые эти тренировочные авиасудна отремонтировали на Минском авиаремонтном заводе. Реставрация летательных аппаратов на 20 % снизила стоимость заказа. К тому же, результат строительного эксперимента стал визитной карточкой белорусских конструкторов. Их профессионализм уже привлек и зарубежного заказчика. Теперь Минский авиаремонтный завод готов обслуживать и самолеты иностранного производства.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
02 июня 2008 13:56

В столице ужесточат контроль за объектами образования и строительства

02 июня 2008 07:44

В Мингорисполкоме обсудили новые подходы к экономии

30 мая 2008 17:31

Государство и инвесторы сверили позиции