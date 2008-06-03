В Минске освоен ремонт спортивных самолетов "Як-52"

Шесть тысяч часов на безымянной высоте. Таков гарантийный приговор для старых новых самолетов "Як-52". Впервые эти тренировочные авиасудна отремонтировали на Минском авиаремонтном заводе. Реставрация летательных аппаратов на 20 % снизила стоимость заказа. К тому же, результат строительного эксперимента стал визитной карточкой белорусских конструкторов. Их профессионализм уже привлек и зарубежного заказчика. Теперь Минский авиаремонтный завод готов обслуживать и самолеты иностранного производства.