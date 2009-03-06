В Минске обсуждали результаты эксперимента о присоединении убыточных сельхозорганизаций к успешным предприятиям-инвесторам

Экономический эффект от таких тандемов оказался вполне ощутим. Многие агрохозяйства не просто встали с колен, а вышли в ряды успешных.

Больше полсотни столичных предприятий-гигантов имеют в области собственный сельский бизнес. И параллельно с вопросами экспорта и рентабельности разбираются с надоями и урожайностью. И чтобы простое хозяйство стало золотым и приносило прибыль – надо немного волшебства. О том, что чудеса случаются в этой деревне знают наверняка.

Конечно, здесь никто не ждал, что однажды на убыточное хозяйство посыпятся алмазы с неба, просто пару лет назад на Логойщину пришел инвестор - минское предприятие, которое занимается и строительством, и туристической индустрией. Главный агроном помнит, как в бухгалтерских отчетах фигурировали одни ноли, потом нолей стало больше, а перед ними заиграли еще и разные цифровые комбинации.

Столичный инвестор за годы реформирования хозяйства вложил почти 13 миллиардов рублей. Не прошло и пары сезонов, как коровы и зерно стали, если не золотым дном, то прибыльным делом точно.

Конечно, не у всех бизнесменов получается фермерствовать и за пару лет из убыточного предприятия сделать рентабельное. Но тенденции показывают, что обанкроченные хозяйства уже приносят многомиллиардную прибыль – в то время как еще пять лет назад они топили инвесторов в многомиллиардных убытках.

И в правду, сотрудничество столицы и области – отличный тандем, который работает по принципу рука руку моет: Минск кормит деньгами провинцию, а та – продукцией. Одно дело, одна команда, одна страна.

Шаг Минска навстречу области приносит свои плоды: столичный регион становится лидером в сельскохозяйственном производстве страны - объем валовой продукции приближается к 25% от общего объема в Беларуси – а это совместный вклад и мегаполиса и области.

