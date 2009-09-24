В Минске обсудят эффективное управление экспортом

Эту важную тему 24 сентября будут обсуждать более 150 представителей органов государственной власти, белорусских предприятий-экспортеров и СМИ.

Основные темы - рекомендации по работе на внешних рынках, последние экономические тенденции за рубежом, применение маркетинговых и интернет-технологий для преодоления кризиса.

По данным Национального статистического комитета, экспорт белорусских товаров за шесть месяцев этого года сократился на 8 миллиардов долларов. Отрицательное сальдо внешней торговли за тот же период составило почти 4 миллиарда. Такая отрицательная динамика требует перестройки структуры экспорта Беларуси, выхода на новые рынки.