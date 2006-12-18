В Минске находится с визитом делегация Ярославской области

Делегация Ярославской области во главе с губернатором Анатолием Лисицыным находится с визитом в Беларуси. Как ожидается, состоятся встречи делегации с руководством нашей страны.

Стороны обсудят программу Союзного государства Беларуси и России о развитии дизельного автомобилестроения до 2008 года. Ее цель - создание и организация производства автомобильной техники, отвечающей международным стандартам. Кроме того, стороны рассмотрят возможность увеличения поставок стройматериалов и продукции отечественного машиностроения в Ярославскую область. По объему товарооборота с нашей страной этот российский регион занимает 12-е место.

Тем временем, в Москве сегодня будут выбирать наиболее интересные проекты новых союзных программ. Основная цель форума - повышение эффективности межрегиональных связей областей Беларуси и регионов России. Союзные программы - это одни из наиболее значимых инструментов развития и укрепления интеграции двух стран. В уходящем году на их финансирование направлено более миллиарда российских рублей. В следующем году союзный бюджет увеличится на треть. Это позволит, в первую очередь, повысить эффективность союзных программ. В форуме примут участие представители органов государственной и региональной власти двух стран, Постоянного комитета Союзного государства, а также представители ведущих научно-исследовательских центров, руководители предприятий.