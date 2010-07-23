В Минске наградили лучших предпринимателей года

16 победителей и 31 лауреат. Конкурс проводится уже 13-й раз. За годы мероприятие увеличило количество участников более чем в два раза — лучших выбирали почти из тысячи претендентов.

Высокую награду из рук премьер-министра получили 47 бизнесменов со всех уголков Беларуси.

Ресторатор со стажем Сергей Чегринец из рук премьера получил во всех смыслах весомые крылья. Лучший предприниматель в сфере общественного питания сумел сорвать овации. Большой человек малого бизнеса Сергей Владимирович по жизни идет с девизом «сытый — значит добрый». Накормить вкусно и выгодно — его призвание.

Сергей Чегринец, победитель республиканского конкурса «Лучший предприниматель 2009 года»:

Чтобы быть успешным и добиваться чего-либо, необходимо заниматься любимым делом. Любите то, чем вы занимаетесь, или не занимайтесь нелюбимым вещами вообще, иначе успех не придет. Нужно быть по жизни позитивно заряженным человеком — негатив никогда не прилипает.

Полтора десятка победителей и больше тридцати лауреатов награждали в 16 номинациях.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Нынешняя победа победителей в этом году является дважды важной, дважды главной и дважды торжественной, потому что вы стали лучшими в непростой экономический год, в том числе и для Беларуси. Мы будем привлекать инвестиции и поддерживать ваш сектор экономики как наиболее мобильный и перспективный.

Сегодня каждый седьмой работающий занят в сфере малого и среднего бизнеса. Причем схема, освоенная в 90-е, — «купи-продай» — уже неактуальна. На первый план выходит производство. Тем самым увеличивается вклад бизнесменов в реальный сектор экономики Беларуси.