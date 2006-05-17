В Минске начала работу миссия Международного валютного фонда по оценке результатов экономического развития Беларуси в 2005 году

Специалисты МВФ рассмотрят вопросы реализации денежно-кредитной политики в прошлом году, основные ее направления на нынешний год, изучат макроэкономическую ситуацию в республике в целом, а также на валютном и фондовом рынках, состояние бюджетно-налоговой политики и платежного баланса. Кроме того, международная организация ознакомится с состоянием банковского сектора республики. Объектом оценки экспертов миссии станут также итоги реформирования народного хозяйства в Беларуси и другие вопросы.

По результатам работы Международный валютный фонд предоставит отчет об экономическом состоянии страны, проводимой политике и перспективах развития на следующий год.

Планируется, что миссия МВФ будет работать в Беларуси до 30 мая.