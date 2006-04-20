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В Минске начала работу Международная научно-практическая конференция

20 апреля 2006 14:09
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Ее участники намерены обсудить способы быстрого достижения целей, поставленных на III Всебелорусском народном собрании, а также обозначенных в основных направлениях социально-экономического развития республики до 2010 года.Преимущества белорусской экономической модели очевидны. 10-летний опыт нашей республики весьма привлекателен для многих стран мира. Государственное регулирование экономики способствует повышению эффективности работы субъектов хозяйствования.
# Экономика

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