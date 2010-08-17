В Минске могут получать газ, обрабатывая канализационные отходы

Можно ли получать газ из канализационных отходов, как это уже делают во многих цивилизованных странах?
Можно. Это делалось еще в Советском Союзе. И сейчас мы возвращаемся к этому вопросу. Ведь в жидких канализационных стоках находится очень много органических веществ, которые потом сбраживаются. В настоящее время их захоранивают в иловых прудах. При этом выделяется метан, который загрязняет атмосферу. Экологи всего мира очень негативно относятся к этому явлению.
Сейчас в Минске активно ведутся переговоры с несколькими фирмами, которые предлагают услуги по сбраживанию иловых осадков, получению биогаза. Из биогаза на газопоршневых установках мы будем получать электрическую и тепловую энергию, а также нейтральный осадок, который не будет загрязнять атмосферу.
Возможно, скоро выйдет Указ Президента по практическому внедрению именно этого метода — сбраживанию органических иловых осадков.
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