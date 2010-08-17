В Минске могут получать газ, обрабатывая канализационные отходы

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает начальник отдела энергетики Мингорисполкома Анатолий Лавничук.

Можно ли получать газ из канализационных отходов, как это уже делают во многих цивилизованных странах?

Можно. Это делалось еще в Советском Союзе. И сейчас мы возвращаемся к этому вопросу. Ведь в жидких канализационных стоках находится очень много органических веществ, которые потом сбраживаются. В настоящее время их захоранивают в иловых прудах. При этом выделяется метан, который загрязняет атмосферу. Экологи всего мира очень негативно относятся к этому явлению.

Сейчас в Минске активно ведутся переговоры с несколькими фирмами, которые предлагают услуги по сбраживанию иловых осадков, получению биогаза. Из биогаза на газопоршневых установках мы будем получать электрическую и тепловую энергию, а также нейтральный осадок, который не будет загрязнять атмосферу.

Возможно, скоро выйдет Указ Президента по практическому внедрению именно этого метода — сбраживанию органических иловых осадков.

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Большой город», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.