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В Минске гостит вьетнамская делегация

26 сентября 2007 07:40
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Перспективы торгово-экономического и научно-технического взаимодействия обсудит белорусско-вьетнамской комиссия. Заседание открывается в Минске. Вьетнамская делегация проведет в белорусской столице ряд встреч и переговоров, посетит некоторые промышленные предприятия страны. По итогам семи месяцев текущего года взаимный товарооборот между Беларусью и Вьетнамом превысил 31 млн. долларов. При этом белорусский экспорт достиг почти 25 миллионов, а импорт вьетнамских товаров возрос вдвое.
# Экономика

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