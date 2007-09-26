В Минске гостит вьетнамская делегация

Перспективы торгово-экономического и научно-технического взаимодействия обсудит белорусско-вьетнамской комиссия. Заседание открывается в Минске. Вьетнамская делегация проведет в белорусской столице ряд встреч и переговоров, посетит некоторые промышленные предприятия страны. По итогам семи месяцев текущего года взаимный товарооборот между Беларусью и Вьетнамом превысил 31 млн. долларов. При этом белорусский экспорт достиг почти 25 миллионов, а импорт вьетнамских товаров возрос вдвое.