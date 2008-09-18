В Минске достигнут самый высокий уровень заработной платы в республике

Средний доход составил 581 доллар (в эквиваленте). Рост благосостояния – результат работы экономики. Основные параметры её развития сегодня анализировали столичные власти. В целом ситуация благоприятная. Узкие места — привлечение инвестиций, объём производства потребительских товаров, оказание платных услуг населению.



Да и на экспорт столичные производители могут поставлять продукции куда больше. На зарубежных рынках она востребована. Уже сейчас предприятия переработки Минска столкнулись с нехваткой сырья. Чтобы мясных и молочных продуктов было в достатке, приходится искать неординарный ход.