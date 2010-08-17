В Минске активно экономят электроэнергию с помощью солнца и ветра

Проект ветряной электростанции директор 25-й минской гимназии хранит как зеницу ока, вдь над научной работой трудились сразу несколько поколений выпускников. Юные исследователи ломали голову, как не выбросить деньги на ветер. В порывах стихии искали энергоэффективность.

Разработку ветряных электростанций занесло так далеко, что дело вылетело на неожиданные горизонты.

Татьяна Дымкова, директор 25-й гимназии:

Чтобы двигаться дальше в разработке проекта, было принято решение построить опытную модель. На фотографии вы видите одного из участников этой работы с опытной моделью, которая была построена из подручных материалов (см. видео к сюжету — ред.). Ребята сами рассчитывали размеры, которые должны быть у этой модели, а также размеры лопасти турбины. Модель получилась действительно действующей: лопасти крутились, и производилось небольшое количество энергии.

Ребята работали буквально на стыке наук: рассматривали климатические условия, оценивали ландшафтные возможности, учитывали розу ветров, подключили даже физику и химию.

Татьяна Дымкова, директор 25-й гимназии:

С точки зрения физики определяли оптимальные размеры турбин, лопастей турбин, как их устанавливать; с позиции химии — из чего, из какого материала производить. Проводили даже расчеты экономической целесообразности, в том числе, сколько потребуется вложений для производства установки электростанции, а также трудозатрат.

Эксперимент показал, что ветряные электростанции могут принести ветер перемен в энергетику: на их долю придется 8% от общего годового потребления электроэнергии Беларуси. Но не зависнут ли их идеи в воздухе?

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Жильцы минской многоэтажки по ул. Жуковского уже год по счетам за электроэнергию платят в десятки раз меньше. И не только потому, что в парадных стоит акустическая система и экономные светодиодные лампы. Дешевый свет минчанам подается с самого Солнца — на крыше дома установили солнечные батареи. И теперь переработанная энергия используется для освещения подъездов.

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Солнечная энергия используется и на дорогах Минска, причем в экономически выгодных целях. Этот пешеходный переход (см. видео к сюжету — ред.) еще год тому, став экспериментом, доказал эффективность проекта. Светодиоды здесь не гаснут ни днем, ни ночью, а батарея заряжается даже в пасмурную погоду. Причем энергии от такого питания хватает и на то, чтобы темное время суток представить в свете белого дня. Светофор эконом-класса запасается энергией на пять суток вперед. Работает без перебоев, а затрат — никаких!

Минчанка:

Я возвращаюсь с работы в 12 часов и вижу, что работает прекрасно: очень светло. Свет такой яркий, как днем. Конечно, водитель на таком пешеходном переходе издалека увидит человека.

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Чижовское водохранилище — место, где водные потоки пустили в экономическое русло. И хоть получаемая энергия — капля в море по сравнению с голубым топливом — а все же экономия.

460 кВатт/ч вырабатывают всего две турбины. Этой мощности хватает на четыре 12-этажных дома. Вырабатываемая электроэнергия в прямой зависимости от напора и объема проходимой по реке воды. Но пока испытать гидроузел по полной программе не удалось. Плотину, которая соорудила погода, прорвет только сама небесная канцелярия.

Павел Крук, начальник производства по эксплуатации Вилейско-Минской водной системы УП «Минскводоканал:

На сегодня объем воды составляет около 60% от объема воды, который мы рассчитали. Поэтому ждем дождей, чтобы выработать и испытать ГЭС на полную мощность.

Эта ГЭС отличается тем, что она первая в нашей системе (а вообще, 5-я по счету) может работать полностью в автоматическом режиме. То есть оборудование само отслеживает уровень и напор воды в реке, все аварийные режимы и при необходимости останавливают работу этой ГЭС.

Задача максимум на перспективу — строительство еще двух подобных установок. Две мини-ГЭС появятся на водосбросе «Дрозды» и Минской станции аэрации. И таким проектам удерживаться на плаву не придется. Ведь энергетический ресурс водной системы — неисчерпаем.

Как сделать деньги из воздуха, кому солнце в помощь и куда направить акватории, чтобы ресурсы капали на счет общей копилки? Валентина Железная и Сергей Капустин еще раз убедились, что солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья.

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