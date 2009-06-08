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В Минске 8 июня подпишут соглашение со Всемирным банком

08 июня 2009 07:56
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Заём в 125 миллионов долларов пойдёт на реализацию проекта, направленного на повышение эффективности использования энергии.

В течение ближайших пяти лет будут преобразованы ТЭЦ и действующие отопительные котельные в ряде городов страны. После установки современных газотурбин и моторов, Беларусь получит около 90 мегаватт дополнительной электрической мощности. Учёные рассчитывают, что производство тепло- и электроэнергии на обновлённых объектах увеличится на треть. По предварительным подсчетам, ежегодно будет экономиться около 90 млн. кубометров природного газа.

С белорусской стороны подпись под документом поставит председатель Госкомитета по стандартизации Валерий Корешков.

# Экономика

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